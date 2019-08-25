Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина столкнулся с существом из старой легенды 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из видео
Мужчина сумел снять видео, на котором, как он полагает, запечатлено существо из местной легенды.
Британец Марк Дэвис считает себя охотником за привидениями, поэтому всегда готов к неожиданным встречам с разными существами. На этот раз он уверен, что ему вместе напарнинком удалось заснять уникальные кадры с получеловеком-полусовой — это существо поселилось на кладбище в Корнуолле в 20-е годы прошлого века и с тех пор регулярно пугает обитателей окрестностей. Об этом пишет издание Mirror.
По словам Марка Дэвиса, последний раз существо из легенды видели здесь 1976 году. Охотник за приведениями смог заметить получеловека-полусову с помощью прибора, регистрирующего всплески электромагнитной энергии. При встрече существо сидело на дереве и шипело, а потом сорвалось с места и пролетело над Марком. В результате у него сломалась камера, а его напарник получил царапины.
Согласно местным легендам, впервые получеловека-полусову увидели две девочки в 1920-х годах на крыше церкви. У существа были рога, крылья и светящиеся глаза. Девочки так испугались, что их семья навсегда уехала из Корнуола.
Комментарии5
Безумный мир , Марк Дэвис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какую республику Сталин увеличил за счет России79
Как москвичка зарабатывает на Стене Плача4
Какие города в России построены каторжанами4
Сколько вы проживете на другой планете5
5 главных причин, почему мы должны вернуть СССР21
Видео
12:04
Пугающие пророчества, которые уже сбываются
Безумный мир
05:48
Как выглядит заброшенный дом отдыха для нацистов
Места
00:56
Дзюба не побоялся высказаться против судей
Люди
00:53
Можно пройти куда угодно, если идешь со стремянкой
Истории
04:51
Пако Рабан говорит про свои предыдущие жизни
Люди
06:44
Как гигантские корабли спускают на воду
Вещи
00:29
Модель Playboy занялась спортом с аллигатором
Люди Безумный мир
00:57
Когда окончательно погибнет «Титаник»
Безумный мир Истории
00:49
Рыбу с двумя ртами поймали в американском озере
Безумный мир
03:04
Собака депутата напала на женщину с ребенком
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение