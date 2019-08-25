Мужчина столкнулся с существом из старой легенды

Мужчина сумел снять видео, на котором, как он полагает, запечатлено существо из местной легенды.

Британец Марк Дэвис считает себя охотником за привидениями, поэтому всегда готов к неожиданным встречам с разными существами. На этот раз он уверен, что ему вместе напарнинком удалось заснять уникальные кадры с получеловеком-полусовой — это существо поселилось на кладбище в Корнуолле в 20-е годы прошлого века и с тех пор регулярно пугает обитателей окрестностей. Об этом пишет издание Mirror.

По словам Марка Дэвиса, последний раз существо из легенды видели здесь 1976 году. Охотник за приведениями смог заметить получеловека-полусову с помощью прибора, регистрирующего всплески электромагнитной энергии. При встрече существо сидело на дереве и шипело, а потом сорвалось с места и пролетело над Марком. В результате у него сломалась камера, а его напарник получил царапины.

Согласно местным легендам, впервые получеловека-полусову увидели две девочки в 1920-х годах на крыше церкви. У существа были рога, крылья и светящиеся глаза. Девочки так испугались, что их семья навсегда уехала из Корнуола.