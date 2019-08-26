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Как столетний пенсионер усыновил пингвинов 

Рамблер 1 час назад
Альфреду Самуэлю Дейту (Alfred Samuel Date) было 109 лет, когда он наконец прославился на весь свет. К этому времени (в 2015 году) он жил в доме престарелых в Австралии и удаленно усыновил небольшую колонию пингвинов. Дело в том, что из-за случившегося в том году разлива нефти пострадали пингвинчики с острова Филиппа и для их спасения требовались сотни мини-свитерков, чтобы спасти отмытых и постриженных птиц от замерзания. Фонд, поддерживающий колонию, обратился ко всем любителям вязания в Австралии с просьбой о помощи. Альфред Дейт откликнулся и взялся за спицы.
Альфред родился в Лондоне в ноябре 1905 года. В 1911 его родители, предчувствуя суровые времена, надвигающиеся на Европу, переехали вместе с детьми в Австралию. Вдали от двух мировых войн, сотрясавших европейский континент, Альфред прожил долгую счастливую жизнь. Он был дважды женат и имел семерых детей. Вязать его научила родственница в 1932 году, и с тех пор это медитативное занятие приносило ему много радости.
Альфред стал вторым самым старым человеком Австралии за всю историю наблюдений. Он скончался в мае 2016 года в возрасте 110 лет и 176 дней.
@@PenguinFoundation
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Безумный мир , Видео
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