Падение с полураскрывшимся парашютом сняла камера

Видеокамера запечатлела неудачный прыжок бесджампера, который чудом избежал смерти. Камера была закреплена на костюме мужчины, который прыгал с горы Монте-Брено в Италии. Видно, что экстремал спокойно начинает прыжок и раскрывает парашют. Но потом становится ясно, что возникли проблемы: скорее всего, запутались парашютные стропы. Мужчина пытался их распутать, но не сумел. Потоком воздуха его отнесло к горе, он ударился и продолжил падение. В конце концов бейсджампер приземлился, но приземление явно было болезненным. К счастью, мужчина отделался лишь переломом ноги и многочисленными ушибами.