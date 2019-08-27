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Падение с полураскрывшимся парашютом сняла камера 

Рамблер 2 часа назад
Видеокамера запечатлела неудачный прыжок бесджампера, который чудом избежал смерти. Камера была закреплена на костюме мужчины, который прыгал с горы Монте-Брено в Италии. Видно, что экстремал спокойно начинает прыжок и раскрывает парашют. Но потом становится ясно, что возникли проблемы: скорее всего, запутались парашютные стропы. Мужчина пытался их распутать, но не сумел. Потоком воздуха его отнесло к горе, он ударился и продолжил падение. В конце концов бейсджампер приземлился, но приземление явно было болезненным. К счастью, мужчина отделался лишь переломом ноги и многочисленными ушибами.
Безумный мир , Видео , Люди
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