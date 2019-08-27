5 загадочных снимков, которые невозможно объяснить

Несмотря на развитие науки, в мире по-прежнему много необъяснимого. Вот и происходящее на этих снимках, которым уже несколько десятков лет, не в состоянии объяснить даже эксперты, вооруженные современной техникой.

1. Таинственный астронавт

sm-news.ru

Когда в 1964 году Джим Тэмплтон сфотографировал свою дочь неподалеку от залива Солуэй-Ферт, никто не ожидал, что в кадре рядом с девочкой появится таинственная фигура, напоминающая астронавта в скафандре. Недавно фотография подверглась очередному анализу, который подтвердил, что изображение не содержит никаких признаков дополнительной обработки.

2. Нежданный гость

sm-news.ru

Семья Куперов только что переехала в новый дом в штате Техас. В честь этого события было решено приготовить праздничный ужин и сделать несколько фотографий на память. После проявки пленки стало видно, что в комнате вместе с Куперами был кое-кто еще — непонятная фигура то ли падала, то ли свисала с потолка. Надо сказать, что после этого Куперы спешно продали свое жилище, а пленка до сих пор хранится в отделении ФБР

3. Эскадрон в полном составе

sm-news.ru

Этот групповой снимок авиационного эскадрона был сделан в 1919 году. За спиной одного из авиаторов явственно видно чье-то лицо. Участники фотосъемки сразу признали в призрачной фигуре Фредди Джексона — их приятеля, механика, погибшего за два дня до того, как было сделано фото.

4. Путешественник во времени

sm-news.ru

А это архивное фото многие считают доказательством того, что путешествия во времени возможны. На снимке — церемония открытия моста South Forks Bridge в 1914 году. При взгляде на одного из присутствующих мужчин у исследователей возникают вопросы. Почему у парня такая прическа, характерная для более позднего времени? Да и его очки выглядят как-то подозрительно современно. А футболка с принтом? 100 лет назад о таких и не слышали. В руках у загадочного незнакомца нечто, напоминающее цифровой фотоаппарат, в то время как обитатели 1914 года пользовались другой техникой (отмечена левее).

5. Матросы с "Уотертауна"

sm-news.ru

Когда американское судно "Уотертаун" шло из Калифорнии в Новый Орлеан, на борту произошел несчастный случай — двое матросов отравились парами нефти. Их тела похоронили в море у берегов Мексиканского залива. Через день вахтенный увидел лица погибших товарищей в воде. Конечно, он сообщил об этом команде, и в следующий раз призраков видел уже весь экипаж. Прибыв в пункт назначения, капитан доложил о случившемся и получил задание сфотографировать загадочное явление. Вновь идя у побережья Мексики, команда увидела лица в волнах залива. На этот раз их удалось сфотографировать. Фотографии, фотографический аппарат и пленка были переданы в Бюро расследований, но проведенная там экспертиза не обнаружила никаких признаков фальсификации.