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Путешествие мусора Льва Лещенко озадачило россиян 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Малоярославецком районе Калужской области на несанкционированной свалке обнаружили мусор, среди которого нашли документы на имя Льва Лещенко. Журналисты предполагают, что мусор привезли из Москвы и сбросили возле трассы. Об этом сообщило издание Obninsk.Name.
По информации издания, недавно рядом с деревней Чулково, в пролеске межу населенным пунктом и Киевским шоссе, появилась несанкционированная свалка. На поверхности нашли договоры и документы «Культурного фонда Льва Лещенко», президентом которого является полный тезка российского певца Льва Лещенко, а также копия паспорта транспортного средства на имя артиста, книги о нем и диски.
Сам Лещенко сообщил Telegram-каналу «Подъем», что выбрасывает мусор только в столице. «Понятия не имею, как они туда попали. Наверное, кто-то взял из посторонних людей и вывез. Я вообще выбрасываю в Москве мусор», — сказал певец.
В 2018 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что регион готов разместить у себя высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов, передавало РИА Новости. «Свалки старого типа нам не нужны. А новые высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов мы готовы разместить. Ничего в этом страшного нет», — говорил он.
20 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что мусорная реформа должна быть проведена в стране оперативно. «Это не тот случай, когда люди должны ждать 20 лет», — сказал президент. «В Тихом океане образовались мусорные острова размеров со среднюю европейскую страну», — обратил внимание глава государства.
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Безумный мир , Лев Лещенко , Анатолий Артамонов , Владимир Путин , РИА Новости
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