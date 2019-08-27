Путешествие мусора Льва Лещенко озадачило россиян

В Малоярославецком районе Калужской области на несанкционированной свалке обнаружили мусор, среди которого нашли документы на имя Льва Лещенко . Журналисты предполагают, что мусор привезли из Москвы и сбросили возле трассы. Об этом сообщило издание Obninsk.Name.

По информации издания, недавно рядом с деревней Чулково, в пролеске межу населенным пунктом и Киевским шоссе, появилась несанкционированная свалка. На поверхности нашли договоры и документы «Культурного фонда Льва Лещенко», президентом которого является полный тезка российского певца Льва Лещенко, а также копия паспорта транспортного средства на имя артиста, книги о нем и диски.

Сам Лещенко сообщил Telegram-каналу «Подъем», что выбрасывает мусор только в столице. «Понятия не имею, как они туда попали. Наверное, кто-то взял из посторонних людей и вывез. Я вообще выбрасываю в Москве мусор», — сказал певец.

В 2018 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что регион готов разместить у себя высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов, передавало РИА Новости. «Свалки старого типа нам не нужны. А новые высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов мы готовы разместить. Ничего в этом страшного нет», — говорил он.