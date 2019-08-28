Полчища крыс оккупировали квартиру в Подмосковье

Крысиный ад: в подмосковном Пушкине женщина развела в двухкомнатной квартире несколько сотен крыс. Спасением несчастных грызунов занялись волонтеры. К ним присоединился корреспондент телеканала «МИР 24» Сергей Поляков

В этой подмосковной «двушке» произошел биологический взрыв. Хозяйка квартиры завела пару декоративных крыс, и всего за полгода популяция грызунов выросла в 300 раз.

Тревогу забили соседи, когда в подъезде появился неприятный запах, а на окнах и подоконниках квартиры прохожие стали замечать полчища грызунов. На претензии соседей хозяйка недвижимости грубила в ответ до тех пор, пока врачи не увезли женщину в психиатрическую лечебницу.

«Человек неконтактный, на соседей она никак не реагирует. Она на нас плюется, проходит мимо», «Мы приехали домой, нам говорят, что вашу бабушку забрали. И вот два дня они пищат, орут, они голодные. Они на балконе стаями выстроились. Что делать?», — сетуют жители дома.

Дверь взламывали сотрудники МЧС , полиция, местные депутаты и волонтеры-зоозащитники. Повод — угроза взрыва бытового газа. То, что увидели внутри, шокировало даже специалистов, которые годами работают с животными.

«Крыс оказалось так много, что у всех крысоловов Москвы даже не хватило для них места. Купили пластиковые ящики», — рассказал один из участников операции.

Грызунов отлавливают уже четвертый день. Вывезли 500 штук. И это далеко не все. Не меньше ста крыс все еще прячутся на кухне в огромной дыре под паркетом, а также в старой мебели и ходах, которые они прогрызли между комнатами.

Волонтер Анна Шмелева забрала из проблемной квартиры больше ста крыс. На передержку. Надеется найти им добрых хозяев. Говорит, опасности для здоровья крысы не представляют, а вот коммуникации в пушкинской квартире нужно проверить. Электропроводку и сантехнику в первую очередь.

«У нее во рту два тесака очень острых. Огромная силища, они бетон точат. Она делает чик, и все. Если им нечего пить — они чувствуют, что здесь вода, и шланги водопроводные могут проесть», — объясняет Анна.

Что будет дальше с крысиной квартирой — вопрос. Соседи опасаются, как только невменяемая хозяйка вернется из лечебницы, она снова заведет себе хвостатых питомцев.

«Жилище у нас неприкосновенно. Собственник может никого не пускать. Что могут соседи? Они могут неоднократно жаловаться как в Роспотребнадзор, в различные контролирующие органы. Но в настоящий момент каким-то действующим решением проблемы может быть обращение в судебные органы. Например, с иском об обязании устранить нарушения которые есть в этой квартире», — считает Наталья Березина, адвокат.

Однако по закону инспекторы не могут зайти в квартиру без согласия владельца. Кроме того, судебные разбирательства длятся по полгода, а крысы размножаются раз в месяц.