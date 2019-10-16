Самые страшные звуки войны

Какие звуки стали ассоциироваться с войной

Видео касается на самой приятной темы. Люди, пережившие войну, вспоминают не только страх и постоянно ощущение опасности, но и звуки, которые сопровождают военные действия. Сирену противовоздушной обороны все слышали в фильмах про войну, но те, кто познакомился с ней в реальности, вряд ли забудут воющий звук, наводящий ужас. Громкость самых мощных сирен превышает 140 децибел, что сравнимо со звуком взлетающего самолёта. Ролик рассказывает о других страшных звуках, связанных с войной.