Раскрыта загадка лох-несского чудовища

Видео рассказывает о тайне, которая долгое время будоражила общественность. Многие годы ходили слухи, что в шотландском озере Лох-Несс обитает огромная рептилия, которую так и называли «лох-несское чудовище». Экспедиция, которую возглавлял профессор из Новой Зеландии, несколько лет изучала ДНК обитателей озера, но так и не нашла доказательств существования легендарного монстра. Зато учёные нашли в озере кое-что другое. Что обнаружили в Лох-Нессе специалисты, узнайте из ролика.