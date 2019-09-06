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Тучных женщин на скутере назвали лентяйками 

Рамблер 5 часов назад
В Великобритании две полные женщины нестандартно сели на скутер и поразили общественность. Об этом сообщает портал Mirror Online.
Женщинам удалось вдвоем уместиться на маленьком скутере. Одна села на сиденье, а вторая на подставку для ног. Во время поездки подруг заметил мужчина в фургоне, который и снял их на видео.
По словам очевидца, к скутеру была прикреплена корзинка, из-за чего он решил, что женщины отправились за покупками. Ролик очень быстро собрал 200 тысяч просмотров и почти четыре тысячи комментариев. Одни пользователи поражались, как героиням видео удалось уместиться на таком маленьком скутере, другие же обвиняли женщин в лени.
Безумный мир , Видео
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