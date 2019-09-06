Награда за глупость и другие антипремии мира

Люди порой совершают выдающиеся поступки, правда, иногда это поступки со знаком «минус». И за них, как и за достижения в различных областях, дают премии.

Шнобелевская премия

Эту одну из самых известных антипремий мира вручают за самые бесполезные и нелепые исследования. Она была учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований».

Всемирная премия за глупость

Премией, которая была основана в 2003 году, выдается за выдающиеся достижения в области невежества и глупости. Ее спонсором является комедийный фестиваль.

“Золотая малина”

Учрежденная в 1981 году Джоном Уилсоном награда была придумана как антипод «Оскару». Ею отмечаются худшие работы в области режиссуры, актерского мастерства, провальные фильмы, сценарии и саундтреки. Номинанты и лауреаты становятся известны за день до объявления номинантов и победителей премии «Оскар».

“Серебряная калоша”

За сомнительные достижения в области шоу-бизнеса в 1996 году придумали давать эту награду. Кстати, номинанты чаще всего являются на вручение: ведь это лишний повод напомнить о себе.

Премия Стеллы

В 1992 году американка Стелла Либек в одном из ресторанов пролила на себя кофе и подала в суд на заведение, в котором произошел инцидент. Ей удалось получить компенсацию почти в 3 миллиона долларов, а в США учредили премию, которая присуждается за самое нелепое судебное решение.