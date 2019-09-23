Укус паука оставил британку с дырой в руке

Британка Луиза Эдвардс долго не обращалась к врачам после укуса ядовитого паука и в результате осталась с дырой в руке размером 4 см. Как сообщила газета Metro, женщина не заметила паука, сидевшего на диванной подушке, в ходе уборки квартиры. Когда паук укусил ее, она стряхнула его и продолжила наводить порядок. В течение следующих двух недель боль от укуса нарастала, но Эдвардс терпела и надеялась, что все пройдет само. Она обратилась к врачам только после того, как место укуса раздулось до размеров мяча, а боль стала невыносимой.

В больнице установили, что женщина была укушена пайком-стеатодом, известным как "ложная вдова". Хирургам пришлось удалить омертвевшие от яда ткани в руке женщины.

Паук стеатода крупная (лат. Steatoda grossa) обитает во многих частях мира, включая Северную Америку, Австралию и Европу и может жить до 6 лет. Это близкий родственник каракурта, но менее ядовитый. В основе яда стеатоды лежит нейротоксин. Обычно укус стеатоды крупной вызывает лихорадку, боль в мышцах, но при своевременной помощи все проходит за пару дней. В России стеатоды водятся в лесах, а также в человеческих жилищах, где ведут ночной образ жизни.