7 самых дорогих покупок российских олигархов

«Раздайте деньги бедным!» — в один голос кричит народ. «Нет, мы лучше купим пару яхт!» — отвечают олигархи. А что еще покупать, когда денег куры не клюют, а душа требует широких жестов? Конечно же, яхты, ювелирные изделия, футбольные клубы и острова!

О семи безумно дорогих приобретениях российских миллиардеров, читайте в нашем материале.

Роман Абрамович и «Челси»

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Пожалуй, самой громкой покупкой среди наших миллиардеров в Европе является приобретение футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем. Олигарх уже вложил в лондонскую команду около 1 миллиарда фунтов (больше 80 миллиардов рублей!), и на этом его вливания не прекращаются!

Справедливости ради нужно отметить, что «Челси» за это время уже четырежды становился чемпионом Англии, а в 2012 году одержал победу в Лиге чемпионов. Поэтому инвестицию Абрамовича в клуб можно назвать успешной.

Роман Абрамович и картина

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А вот следующая покупка олигарха, в отличие от футбольного клуба, не дала ему никакого «профита» за исключением эстетического удовольствия. В 2012 году обладатель 7,6-миллиардного состояния позволил себе приобретение одной из самых дорогих картин мира — «Крик» Эдварда Мунка.

Знаменитое произведение искусства обошлось Абрамовичу в 120 миллионов долларов (больше 7 миллиардов рублей)! Вместе с этим олигарх установил рекорд по стоимости для шедевров живописи, проданных на аукционах.

Виктор Вексельберг и яйца Фаберже

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Но, оказывается, не один только Абрамович является ценителем прекрасного. Например, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг однажды обзавелся полной коллекцией произведений Фаберже, среди которых были редчайшие императорские пасхальные яйца.

Произошло это накануне открытия аукциона Sotheby’s в 2004 году, где как раз должны были выставить 200 лотов знаменитого ювелира. За месяц до начала Вексельберг позвонил организаторам и предложил выкупить всю коллекцию за сумму, которая до сих пор не раскрывается. Говорят, что олигарх мог выложить от 100 до 150 миллионов долларов (6-9 млрд рублей).

Андрей Мельниченко и яхта

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А вот покупка Андрея Мельниченко оказалась куда практичней яиц. Правда, и дороже… Российский предприниматель однажды приобрел огромную яхту стоимостью свыше 460 миллионов долларов (почти 30 млрд рублей)!

Длина судна, рассчитанного на 20 гостей и 54 члена экипажа, составляет почти 150 метров! У нее, на секундочку, аж целых восемь палуб! Впрочем, российские олигархи давно известны своей любовью к яхтам. Ведь не зря же стоимость 20 их «корабликов» превышает стоимость всего военно-морского флота РФ!

Дмитрий Рыболовлев и острова

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Мы могли написать о том, что однажды Дмитрий Рыболовлев купил за баснословную сумму футбольный клуб «Монако». Но оказывается, это не самая крупная покупка миллиардера…

В 2013 году мужчина отдал около 150 млн долларов (9 млрд рублей) за два греческих острова, со всех сторон окруженных морем. Ранее этими участками суши владел сам Аристотель Онассис . Примечательно, что покупкой островов также интересовались Мадонна, Билл Гейтс и тот же Абрамович, но именно Рыболовлев смог предложить самую выгодную сумму.

Виктор Харитонин и дорога

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Да, да, вам не показалось. В 2015 году совладелец фармацевтической компании «Фармстандарт» Виктор Харитонин приобрел легендарную гоночную трассу Нюрбургринг, которую в народе называют «Зеленым адом».

На этом живописном участке дороги погибли около двухсот автогонщиков. А обошлось приобретение 99% Нюрбургринга в 77 миллионов евро (5 млрд рублей).

Михаил Прохоров и «Нетс»

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В 2010 году Прохоров за символическую сумму приобрел 80% акций «умирающего» американского баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» и взял на себя обязательства по строительству новой арены. Всего за последующие годы бизнесмен потратил на команду около 400 млн долларов (25 млрд рублей). И это при том, что достижениями она не блещет…