Мифы о выживании, которые навредят, а не спасут

Смотрите видео и узнайте, какие советы по выживанию на самом деле вредны, а вовсе не полезны. Реалити-шоу, где герои выживают в дикой природе, и познавательные программы, ведущие которых рассказывают о правилах выживания в непривычных условиях, неизменно собирают огромную аудиторию. Между тем, некоторые приёмы, используемые участниками таких программ, на самом деле не просто бесполезны, а вредны. Если человек действительно будет пользоваться советами из телевизора, то проблемы не заставят себя ждать.