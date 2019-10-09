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Мифы о выживании, которые навредят, а не спасут 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, какие советы по выживанию на самом деле вредны, а вовсе не полезны. Реалити-шоу, где герои выживают в дикой природе, и познавательные программы, ведущие которых рассказывают о правилах выживания в непривычных условиях, неизменно собирают огромную аудиторию. Между тем, некоторые приёмы, используемые участниками таких программ, на самом деле не просто бесполезны, а вредны. Если человек действительно будет пользоваться советами из телевизора, то проблемы не заставят себя ждать.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как организованы спасательные операции по поиску людей.
Безумный мир , Видео
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