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Как в реальности выглядит глобальное потепление 

Рамблер 2 часа назад
Видео, созданное специалистами НАСА, наглядно показывает процесс глобального потепления. Учёные из Института космических исследований Годдарда (GISS) НАСА в Нью-Йорке говорят, что последние пять лет являются самыми тёплыми годами в современной истории. С момента начала наблюдений средняя глобальная температура увеличилась примерно на 1°C. Промышленная революция запустила процесс выбросов углекислого газа, создающего парниковый эффект. Из-за этого поверхность планеты нагревается, хотя в обычной жизни мы этого не замечаем.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какие странности происходят с нашей планетой и чем это грозит.
Безумный мир , Видео , NASA
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