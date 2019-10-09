Как в реальности выглядит глобальное потепление 

Видео, созданное специалистами НАСА, наглядно показывает процесс глобального потепления. Учёные из Института космических исследований Годдарда (GISS) НАСА в Нью-Йорке говорят, что последние пять лет являются самыми тёплыми годами в современной истории. С момента начала наблюдений средняя глобальная температура увеличилась примерно на 1°C. Промышленная революция запустила процесс выбросов углекислого газа, создающего парниковый эффект. Из-за этого поверхность планеты нагревается, хотя в обычной жизни мы этого не замечаем.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какие странности происходят с нашей планетой и чем это грозит.