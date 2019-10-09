Рептилоиды и другие теории о том, кто правит миром

Самые разные теории заговоров широко распространены не только во всем мире, но и в России. "Рамблер" рассказывает о самых популярных среди россиян.

Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией "Медиалогия" и изданием "Ведомости", количество россиян, которые верят в теории заговоров, растет. Выводы были сделаны на основе количества упоминаний в российских СМИ.

Фальсификация истории

Самая популярная теория — заговор историков против России — на первом месте по упоминаемости. Если верить этой теории, некоторые историки намеренно искажают факты и неправильно их интерпретируют. Об этом часто говорят видные общественные деятели со страниц прессы и с экранов телевидения. Делается это с целью ввести в заблуждение жителей огромной страны, чтобы ими было легче управлять.

Мировая закулиса

Эта теория популярна не только в России, но и во всем мире. Суть в том, что планетой управляет ограниченная группа лиц, в которую входит, например, клан Ротшильдов. Именно они контролируют мировые денежные потоки, вмешиваются в политику многих стран, устраивая революции и войны.

ВИЧ не существует

Эта теория появилась во время холодной войны между СССР и США. Когда о ВИЧ и СПИДе стали говорить открыто, в Советском Союзе распространялась информация, что болезнь является результатом экспериментов США. Другое объяснение — болезнь "выдумали" фармкомпании, которые зарабатывают на производстве лекарств для лечения смертельной болезни.

ГМО-продукты опасны

Заговор ГМО — на четвертом месте. В российских СМИ появилась информациия о том, что США занимаются тем, что специально покупают земли сельскохозяйственного назначения на Украине, чтобы посадить ГМО-культуры и вызвать голод в стране.

Миром правят рептилоиды

Замыкает пятерку лидеров теория о том, что на самом деле на высшие посты в государствах занимают вовсе не люди, а пришельцы планеты Нибиру, которые умело маскируются. Кстати, существование этой планеты ученые подтвердить не берутся.