Жадный начальник натравил льва на требующего зарплату электрика

В пакистанской провинции Пенджаб начальник натравил домашнего льва на электрика, когда тот потребовал выплатить зарплату. Об этом сообщает Daily Mail.

Электрика Мохаммада Рафика (Mohammad Rafique) нанял смотритель мусаллы Али Раза (Ali Raza). Мужчина закончил работу и потребовал зарплату, но начальник пообещал выплатить деньги позже.

«Он все время тянул с зарплатой», — отметил рабочий.

Рафик в очередной раз приехал к начальнику и потребовал деньги. Тогда Раза натравил на электрика домашнего льва. Зверь набросился на пакистанца и ранил ему лицо и руку. Крики о помощи привлекли внимание прохожих, которые спасли мужчину.

Пострадавший не обратился в полицию, поскольку Раза обещал покрыть все расходы по лечению. Однако хозяин льва отказался выплачивать Рафику обещанную компенсацию. Тогда электрик пожаловался властям через месяц после случившегося.

Против Али Разы возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ведется расследование инцидента.

В апреле сообщалось, что в ямайском городе Пур-Менз-Корнер электрик остался без ноги в результате нападения крокодила. Мужчина звал на помощь, но рядом никого не было. В итоге ему удалось схватить рептилию за голову и вынудить разжать челюсти.