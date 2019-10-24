Изгнанная из дома стая крыс перебралась к соседям

Изгнанная из российской многоэтажки стая крыс «захватила» соседний дом

Стая крыс, неоднократно вызывавшая жалобы жильцов дома № 36 по улице Звездной в Сызрани, сменила место жительства. После визита дератизаторов животные «переселились» в соседний дом, сообщила в соцсетях одна из местных жительниц.

«Живу на Звездной, 36, про нас писали в СМИ, что крысы разгуливают. Так вот — крыс поморили, а они всей толпой направились к дому 34! Средь бела дня, всем крысиным отрядом!», — написала пользовательница «Яндекс. Района» с ником марина б.

О том, что жители дома №36 по Звездной улице неоднократно жаловались на наглое и агрессивное поведение крыс, ранее сообщал региональный телеканал «КТВ-Луч». Одна из жительниц дома, в частности, сообщила сотрудникам канала, что крыса напала на нее и на ее ребенка.

В сентябре жители одного из многоквартирных домов Тюмени рассказали СМИ о настойчивом хомяке, который неоднократно возвращался в