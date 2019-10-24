НАСА присоединится к поискам пришельцев

НАСА собирается сканировать сотни ближайших экзопланет в поисках инопланетной жизни.

Американское космическое агентство объявило о новом партнерстве с учёными SETI, возглавляющими проект Breakthrough Listen. Используя спутник НАСА TESS для поиска экзопланет транзитным методом, команда собирается выявлять аномалии в звёздных кривых блеска и искать техносигналы, которые являются признаком существования инопланетных цивилизаций. О партнёрство между НАСА и SETI объявили на Международном конгрессе астронавтики в Вашингтоне.

Сотрудничество TESS и SETI расширит список целей Breakthrough Listen, добавив более 1000 объектов изучения, идентифицированных TESS. Возможности TESS позволят усовершенствовать стратегию анализа и предоставят более значимые статистические данные. Во время миссии команда проекта будет иметь доступ к самым современным обсерваториям на Земле. Полученные данные будут проанализированы на предмет техносигнатур, которые создаются технологиями передовых цивилизаций и представлены в различных формах (радиоволны, передатчики и д