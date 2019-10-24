Бегун в майке «Иисус спасет» был спасен Иисусом

Бегун в майке «Иисус спасет» перенес сердечный приступ и был спасен Иисусом

25-летний американец Тайлер Мун перенес сердечный приступ во время забега на 16 километров, но был спасен другими бегунами. Об этом пишет Pioneer Press.

Мун вышел на старт в майке с надписью « Иисус спасет» (Jesus Saves). На 13-м километре у спортсмена, никогда не жаловавшегося на здоровье, случился сердечный приступ. Рядом с ним бежал мужчина по имени Хесус Вуэно (Jesus Bueno), работающий ассистентом анестезиолога. Он с помощью других спортсменов оказал Муну первую помощь — сделал искусственное дыхание и массаж сердца.

Сердце бегуна удалось завести, он был доставлен в больницу. Позднее Хесус Буэно связался с пострадавшим, чтобы поинтересоваться его здоровьем. Сам же Мун поверил, что надпись на его майке была пророческой.

Мун продолжает восстановление. По словам врачей, его сердце в порядке, а приступ был аномалией.