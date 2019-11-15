На кого работают сторонники теории плоской Земли

Видео рассказывает о новой встрече сторонников плоской Земли. Эти люди напрочь отвергают все теории и уверены, что земля плоская. По их мнению, Земля — это не шар, а диск, диск которого — Северный полюс. А вот Южный полюс, горят приверженцы теории, вообще выдумка, вместо него стоит огромная ледяная стена, которая и опоясывает Землю. Сейчас сторонники теории плоской Земли собрались на очередную конференцию в Далласе. Смотрите ролик и узнайте, кому такие убеждения приносят доход.