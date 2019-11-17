Новая оптическая иллюзия запутала пользователей

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Смешные фото с деревенских дискотек 2000-х годов
Смешные фото с деревенских дискотек 2000-х годов
Безумный мир
Названы страны с самыми строгими законами
Названы страны с самыми строгими законами
Места
Почему русские обязательно должны есть хлеб
Почему русские обязательно должны есть хлеб
Люди
"Человек-ракета" побил новый рекорд скорости
"Человек-ракета" побил новый рекорд скорости
Безумный мир

Что не так с Микки Маусом? Оптическая иллюзия запутала пользователей Сети 

Рамблер 2 часа назад
Пользователи популярной социальной платформы никак не могут решить, что не так с Микки Маусом. Так, оптическая иллюзия с популярным мультгероем вызвала споры в Сети.
Казалось бы, очевидно, что Микки вращается и двигается в разных направлениях. Однако пользователей уверяют, что на самом деле его фигура не движется.
Мнения разделись. Многие посчитали, что это шутка, и Микки явно активно движется на изображении. Но некоторые вгляделись и поняли, что фигура действительно неподвижна.
Среди комментаторов нашлись пользователи, которые придумали способ, чтобы остановить действие иллюзии.
"Просто прикрой пальцем стрелки! Тогда увидишь, что картинка стоит на месте", — написал один из читателей.
Как выяснил "Рамблер", такой эффект достигается из-за изменения контраста между контуром фигуры и мигающим фоном. Присмотревшись, можно заметить, как меняется именно "освещение контура".
Еще один способ раскрыть иллюзию, это выбрать одну точку на Микки и вглядеться именно в нее, не обращая внимания на фон. Тогда окажется, что эта точка не двигается.
Комментарии4 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Безумный мир , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смешные фото с деревенских дискотек 2000-х годов
Смешные фото с деревенских дискотек 2000-х годов 10
Названы страны с самыми строгими законами
Названы страны с самыми строгими законами 3
Почему русские обязательно должны есть хлеб
Почему русские обязательно должны есть хлеб
«Человек-ракета» побил новый рекорд скорости
«Человек-ракета» побил новый рекорд скорости 3
Почему пираты закрывают черной повязкой глаз
Почему пираты закрывают черной повязкой глаз 5
Видео
Новая оптическая иллюзия запутала пользователей
00:16
Новая оптическая иллюзия запутала пользователей
Безумный мир
Самые милые детеныши животных
05:44
Самые милые детеныши животных
Истории
«Руки-базуки» были замечены снова
00:15
«Руки-базуки» были замечены снова
Люди
Лучшие видео от гения монтажа Зака Кинга в 2019 году
06:24
Лучшие видео от гения монтажа Зака Кинга в 2019 году
Люди
Игривая кошка избила хвостом полицейского
00:14
Игривая кошка избила хвостом полицейского
Безумный мир
На кого работают сторонники теории плоской Земли
02:39
На кого работают сторонники теории плоской Земли
Безумный мир
Последнее послание благовещенского стрелка
04:08
Последнее послание благовещенского стрелка
Люди
Раскрыты зверства эстонских карателей в Пскове
05:10
Раскрыты зверства эстонских карателей в Пскове
Истории
Зачем Илону Маску проект «Starlink»
08:07
Зачем Илону Маску проект «Starlink»
Истории
История самой известной советской отшельницы
24:24
История самой известной советской отшельницы
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение