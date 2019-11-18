Что будет, если пробурить Землю насквозь и прыгнуть туда

О прорытии сквозного тоннеля через Земной шар мечтали еще в 18-ом веке математик Мопертюи и философ Вольтер. К этому вопросу возвращались многие известные деятели и до сих пор дают повод задуматься. Но пока что в этом направлении ничего не было сделано. А самой глубокой скважиной долгое время являлась "Кольская" глубиной 12262м, работа над бурением которой велась с 1970 по 1991 годы.

Автор видео предлагает поразмышлять, чтобы произошло с человеком, прыгнувшим в скважину, пробуренную через всю Землю, если бы такая существовала.