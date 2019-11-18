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«Глазастая» сосиска шокировала новосибирца 

Vse42.ru 7 часов назад
«Глазастая» сосиска шокировала новосибирца
Фото: РИА Новости
Житель Новосибирска рассказал в соцсети о необычной покупке: на рынке он приобрел "грустную сосиску с глазами".
В соцсети мужчина пожаловался на необычную покупку. Так, на сосиске в тесте проявились пятна плесени. Они расположились на продукте так, что напоминали глаза.
— Больше ни ногой в такие места! — отметил новосибирец.
Пользователи Сети высмеяли сосиску, которая напоминает грустного человека.
ВКонтакте / Ревизорро Новосибирск
Также многие отметили ее схожесть с удавом из мультфильма "38 попугаев".
— "Какая смешная сосиска", "Грустная сосиска", "Смешная сосиска в тесте получилась… она прям на автора смотрит немым укором… с вопросом "и зачем же ты меня купил?", — отметили комментаторы.
Ранее кемеровчанин сообщил в редакцию VSE42.Ru, что обнаружил просроченный шоколад на полках одного из супермаркетов. Кроме того, сладости продавались по акции.
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Теги:
Безумный мир
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