«Глазастая» сосиска шокировала новосибирца

Житель Новосибирска рассказал в соцсети о необычной покупке: на рынке он приобрел "грустную сосиску с глазами".

В соцсети мужчина пожаловался на необычную покупку. Так, на сосиске в тесте проявились пятна плесени. Они расположились на продукте так, что напоминали глаза.

— Больше ни ногой в такие места! — отметил новосибирец.

Пользователи Сети высмеяли сосиску, которая напоминает грустного человека.

ВКонтакте / Ревизорро Новосибирск

Также многие отметили ее схожесть с удавом из мультфильма "38 попугаев".

— "Какая смешная сосиска", "Грустная сосиска", "Смешная сосиска в тесте получилась… она прям на автора смотрит немым укором… с вопросом "и зачем же ты меня купил?", — отметили комментаторы.

Ранее кемеровчанин сообщил в редакцию VSE42.Ru, что обнаружил просроченный шоколад на полках одного из супермаркетов. Кроме того, сладости продавались по акции.