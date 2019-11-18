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Мужчина 20 лет ел землю тоннами и остался жив 

Lenta.ru 4 часа назад
Житель Индии пристрастился есть землю и утверждает, что уже 20 лет поглощает не меньше килограмма почвы в день. Об этом сообщает Newsflare.
Нукала Котешвара Рао (Nukala Koteshwara Rao) из индийского штата Андхра-Прадеш завел необычную привычку, когда ему было 28 лет. В течение 20 лет он каждый день проглатывал не менее килограмма земли.
По словам мужчины, бывают дни, когда он полностью отказывается от обычной еды и подкрепляется только землей. Мужчина уверяет, что странная диета ничуть не повредила его здоровью.
Поедание земли называется геофагией или землеедением и распространено во многих странах. В Габоне, Камеруне и Экваториальной Гвинее едят глинистый минерал каолинит, приправленный перцем и кардамоном. В Гаити утоляют голод пирожками из грязи с солью и овощами. Индонезийское блюдо ампо пекут из почвы с рисовых полей. Чаще всего землей питаются женщины, особенно во время беременности.
В 2007 году сообщалось, что житель китайской провинции Цзянси Шэн Шоудун каждый день съедает три-четыре ложки речного песка. Он считал, что это помогло ему избавиться от липосаркомы и язвы желудка.
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Теги:
Безумный мир , Видео
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