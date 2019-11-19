У стен Кремля вынырнула косатка

Видео рассказывает о необычном происшествии, которое взбудоражило москвичей и туристов 18 ноября. Возле стен Кремля из Москвы-реки вынырнула косатка. Правда, млекопитающее было не настоящим, а надувным, а акция была устроена активистами. Зоозащитники призывают отказаться от вылова косаток, которые пользуются большой популярностью в дельфинариях и океанариумах. Между тем, косатки занесены в Красную книгу и считаются исчезающими.