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Места

У стен Кремля вынырнула косатка 

Рамблер 2 часа назад
Видео рассказывает о необычном происшествии, которое взбудоражило москвичей и туристов 18 ноября. Возле стен Кремля из Москвы-реки вынырнула косатка. Правда, млекопитающее было не настоящим, а надувным, а акция была устроена активистами. Зоозащитники призывают отказаться от вылова косаток, которые пользуются большой популярностью в дельфинариях и океанариумах. Между тем, косатки занесены в Красную книгу и считаются исчезающими.
Ранее «Рамблер» узнал, что случится, если за одну ночь на планете растает весь лёд. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Безумный мир , Видео , Места
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