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В России начнут делать белок из личинок мух 

Рамблер 3 часа назад
В России начнут делать муку из личинок мух
Фото: depositphotos.com
В Белгородской области планируется открыть уникальное предприятие, на котором будут производить белок из личинок мухи черная львинка. Завод должен заработать в 2021 году. Согласно проекту, ожидается, что в месяц будет вырабатываться 300 тонн муки в месяц. При этом в качестве дополнительного продукта будет производиться зоокомпост. Из такой муки можно будет изготавливать корм для животных и рыб. Производители также рассчитывают поставлять муку на экспорт, так как ее стоимость за рубежом выше, чем в России.
Производством займется белгородская "Агроакадемия", которая совместно с Белгородским технологическим университетом имени Шухова выиграла грант в 217 миллионов рублей.
Ранее "Рамблер" писал, как в шоколаде заводятся личинки.
Видео дня. Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Безумный мир
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