В России начнут делать муку из личинок мух

В России начнут делать белок из личинок мух

В Белгородской области планируется открыть уникальное предприятие, на котором будут производить белок из личинок мухи черная львинка. Завод должен заработать в 2021 году. Согласно проекту, ожидается, что в месяц будет вырабатываться 300 тонн муки в месяц. При этом в качестве дополнительного продукта будет производиться зоокомпост. Из такой муки можно будет изготавливать корм для животных и рыб. Производители также рассчитывают поставлять муку на экспорт, так как ее стоимость за рубежом выше, чем в России.

Производством займется белгородская "Агроакадемия", которая совместно с Белгородским технологическим университетом имени Шухова выиграла грант в 217 миллионов рублей.