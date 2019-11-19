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Психически больной пес стал спасателем коал 

Рамблер 3 часа назад
Психически больной пес стал спасателем коал
Фото: ifaw/Facebook
Пса по кличке Медведь бросили хозяева, когда узнали, что их питомец страдает психическим расстройством. Однако несчастный вовремя попал в руки опытных дрессировщиков, которые нашли с ним общий язык и научили "профессии". Пес стал спасать коал, пострадавших во время пожара в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд.
У пса диагностировано обсессивно-компульсивное расстройство, из-за чего он не любит играть. Дрессировщики сумели научить Медведя отыскивать коал по запаху и предупреждать об этом спасателей. Работает пес в специальных ботиночках, чтобы не обжигать лапы.
Напомним, что на востоке Австралии продолжаются пожары, из-за чего массово гибнут коалы. Пес Медведь помогает спасать жизни животных.
Ранее "Рамблер" писал, как собака с человеческими бровями покорила Сеть.
Видео дня. Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Безумный мир
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