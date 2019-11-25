В Бурятии рыбаки решили устроить себе аттракцион и покататься на льдине, чтобы заодно разбудить карася.
Для этого они прорубили во льду кольцо и соорудили из него крутящуюся карусель.
Мужчины разделили обязанности. Один сидел в центре льдины с работающим мотором, а второй разгонял кольцо, отталкиваясь ногой.
Видео опубликовали на одном из местных аккаунтов в Instagram.
«Мальчишки 35 годиков катаются на карусельке», — подписали ролик авторы.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как рыбак проснулся в пасти двухметрового крокодила.