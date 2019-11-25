Российские рыбаки катались на льдине, чтобы разбудить карася

В Бурятии рыбаки решили устроить себе аттракцион и покататься на льдине, чтобы заодно разбудить карася.

Для этого они прорубили во льду кольцо и соорудили из него крутящуюся карусель.

Мужчины разделили обязанности. Один сидел в центре льдины с работающим мотором, а второй разгонял кольцо, отталкиваясь ногой.

Видео опубликовали на одном из местных аккаунтов в Instagram.