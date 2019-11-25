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Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть 

Рамблер 2 часа назад
Фокусы всегда завораживали людей своей эффектностью и загадкой. Но на такие трюки способны не только профессиональные иллюзионисты. О волшебной оптической иллюзии — в материале «Рамблера».
Филиппинка Тори Парено опубликовала видео, где показала как одна рука проходит сквозь другую руку. Трюк вызывал живой отклик подписчиков. Девятнадцатилетняя девушка сразу стала популярной, а другие пользователи Сети начали выкладывать свои видео с попытками повторить фокус.
Впрочем, фокус впервые появился в интернете еще в августе 2018 года. Видеоролик набрал 3,5 миллиона просмотров и породил волну подражаний. Этот сетевой флешмоб назвали тогда «вызов по обмену руками».
Трюк Тори Парено вновь привлек внимание пользователей Сети к феномену. Подписчики назвали его по-настоящему магическим. Некоторые пошутили, что для такого фокуса нужны очень худые руки. Очевидно, налицо умелая игра рук, создающая обман зрения. Однако смотрится это действительно потрясающе.
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Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Безумный мир , Видео , Консервативная партия
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