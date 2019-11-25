Уралец по имени Пельмень снова сменил имя

Житель Троицка Роман Грошев , который ради 200 килограмм пельменей сменил имя на Пельмень Кондольский, снова поменял паспортные данные. Теперь мужчину зовут Билет Марсельевич Призыва Нет.

Армия оказалась ближе, чем мне казалось. Поэтому я решил взять имя-оберег от неё. Теперь меня зовут Билет Призыва Нет. Да, теперь я клиент небезызвестной компании «ПризываНет.ру», — сообщил юноша на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Романа, он боялся идти служить в армию с именем Пельмень. Однако после смены паспортных данных представители компании «ПризываНет.ру» пообещали помочь призывнику совершенно бесплатно миновать воинскую службу.

В апреле 2019 года News.ru сообщал о россиянине, который сменил имя и фамилию, чтобы не оплачивать задолженность за электроэнергию.