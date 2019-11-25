Уралец по имени Пельмень снова сменил имя 

Житель Троицка Роман Грошев, который ради 200 килограмм пельменей сменил имя на Пельмень Кондольский, снова поменял паспортные данные. Теперь мужчину зовут Билет Марсельевич Призыва Нет.
Армия оказалась ближе, чем мне казалось. Поэтому я решил взять имя-оберег от неё. Теперь меня зовут Билет Призыва Нет. Да, теперь я клиент небезызвестной компании «ПризываНет.ру», — сообщил юноша на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Романа, он боялся идти служить в армию с именем Пельмень. Однако после смены паспортных данных представители компании «ПризываНет.ру» пообещали помочь призывнику совершенно бесплатно миновать воинскую службу.
В апреле 2019 года News.ru сообщал о россиянине, который сменил имя и фамилию, чтобы не оплачивать задолженность за электроэнергию.