Вороны могут контролировать себя как дети

К такому выводу пришла международная команда исследователей после того, как провела «зефирный тест». Оказалось, что птицы могут жертвовать сиюминутной выгодой ради отложенной награды, пишет Naked Science.

«Зефирный тест» предполагает, что подопытных помещают в комнату, где находится кусочек лакомства. Если участники не съедают его в течение 15 минут, то получают еще один десерт.

Специалисты разработали специальный аппарат, который состоит из вращающегося лотка в прозрачном корпусе с окном, позволяющем части лотка высовываться наружу. На поднос положили два лакомства, одно было сразу доступно, а более вкусное можно было получить через некоторое время.

Птицы успешно прошли этот когнитивный тест и доказали, что могут себя контролировать как дети.

Ранее сообщалось, что успешный труд делает новокаледонских воронов оптимистами.