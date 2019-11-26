Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему в Мавзолее нельзя разговаривать
Почему в Мавзолее нельзя разговаривать
Истории
Польская студентка оскорбила украинку на видео
Польская студентка оскорбила украинку на видео
Люди
Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть
Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть
Безумный мир
12 фото из 1990‑х, которые заставят вас вздрогнуть
12 фото из 1990‑х, которые заставят вас вздрогнуть
Истории

Вороны могут контролировать себя как дети 

Мир24 9 часов назад
Вороны могут контролировать себя как дети
Фото: Мир24
К такому выводу пришла международная команда исследователей после того, как провела «зефирный тест». Оказалось, что птицы могут жертвовать сиюминутной выгодой ради отложенной награды, пишет Naked Science.
«Зефирный тест» предполагает, что подопытных помещают в комнату, где находится кусочек лакомства. Если участники не съедают его в течение 15 минут, то получают еще один десерт.
Специалисты разработали специальный аппарат, который состоит из вращающегося лотка в прозрачном корпусе с окном, позволяющем части лотка высовываться наружу. На поднос положили два лакомства, одно было сразу доступно, а более вкусное можно было получить через некоторое время.
Птицы успешно прошли этот когнитивный тест и доказали, что могут себя контролировать как дети.
Ранее сообщалось, что успешный труд делает новокаледонских воронов оптимистами.
Видео дня. Смешные замечания в школьных дневниках
Мир24: последние новости
В Антарктиде нашли столетний мешок лука В Антарктиде нашли столетний мешок лука Пожилая культуристка отбилась от налетчика столом Пожилая культуристка отбилась от налетчика столом Пушистый консультант: на работу в минском зоомагазине взяли кота Пушистый консультант: на работу в минском зоомагазине взяли кота 
Теги:
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польская студентка оскорбила украинку на видео
Польская студентка оскорбила украинку на видео 18
Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть
Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть 2
12 фото из 1990‑х, которые заставят вас вздрогнуть
12 фото из 1990‑х, которые заставят вас вздрогнуть 292
За что расстреляли самую лихую атаманшу
За что расстреляли самую лихую атаманшу 6
Прихожан смутил скабрезный витраж в церкви
Прихожан смутил скабрезный витраж в церкви 1
Видео
Дикий волк с банкой на голове пришел к людям
02:22
Дикий волк с банкой на голове пришел к людям
Истории
Зачем в России легализовали проституцию
02:44
Зачем в России легализовали проституцию
Истории
Выжила после падения без парашюта с высоты 10 км
05:08
Выжила после падения без парашюта с высоты 10 км
Истории
Советская шпионка, чья работа засекречена навсегда
00:39
Советская шпионка, чья работа засекречена навсегда
Люди Истории
Смешные замечания в школьных дневниках
03:41
Смешные замечания в школьных дневниках
Истории
Астероид приблизился к Земле всего на 140 000 км
01:20
Астероид приблизился к Земле всего на 140 000 км
Безумный мир
Насколько вы уникальны — редкие особенности тела
05:21
Насколько вы уникальны — редкие особенности тела
Люди
Артефакт, обескураживший ученых
10:41
Артефакт, обескураживший ученых
Истории Вещи
Пес едва не разрыдался, увидев умершую подругу
00:49
Пес едва не разрыдался, увидев умершую подругу
Безумный мир
Гимнастка выжила, рухнув из-под купола цирка
00:28
Гимнастка выжила, рухнув из-под купола цирка
Люди Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение