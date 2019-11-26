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Почему Илон Маск так назвал свои машины 

Рамблер 3 часа назад
Американский изобретатель Илон Маск с каждым годом удивляет мир. Он создал электрические машины Tesla, одну из которых отправил космос и планирует колонизировать Марс.
Если с названием его компании все понятно. Tesla была названа в честь великого физика Николы Теслы, то названия машин до сих пор остаются загадкой. Дело в том, что большинство из них просто обозначены одной буквой.
Изначально был спорткар Roadster, потом вышла самая популярная модель машины S, а в 2015 году начались поставки автомобиля под названием X. Сейчас в производстве находится машина 3, которая изначально должна была называться E. К лету 2020 года компания запускает массовое производство автомобиля Y. Также у компании есть электрический грузовик Semi.
Совсем недавно Илон Маск представил новые модели средств передвижения. Tesla выпустит квадроцикл ATV и футуристичную машину Cybertruck.
Эти странные названия были выбраны неслучайно. Свое предположение по этому поводу высказали пользователи Сети. Они сложили в ряд названия и получили из букв два слова Sexy cars, что в переводе с английского означает "сексуальные машины".
Соцсети
Конечно, пользователи не утверждают, что это было главной задумкой Илона Маска, но изобретатель умеет удивлять, поэтому вполне возможно, что в будущем мир увидит продолжение этой фразы.
Комментарии3 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Безумный мир , Видео , Никола Тесла , Илон Маск
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