Почему Илон Маск так назвал свои машины

Американский изобретатель Илон Маск с каждым годом удивляет мир. Он создал электрические машины Tesla, одну из которых отправил космос и планирует колонизировать Марс.

Если с названием его компании все понятно. Tesla была названа в честь великого физика Николы Теслы , то названия машин до сих пор остаются загадкой. Дело в том, что большинство из них просто обозначены одной буквой.

Изначально был спорткар Roadster, потом вышла самая популярная модель машины S, а в 2015 году начались поставки автомобиля под названием X. Сейчас в производстве находится машина 3, которая изначально должна была называться E. К лету 2020 года компания запускает массовое производство автомобиля Y. Также у компании есть электрический грузовик Semi.

Совсем недавно Илон Маск представил новые модели средств передвижения. Tesla выпустит квадроцикл ATV и футуристичную машину Cybertruck.

Эти странные названия были выбраны неслучайно. Свое предположение по этому поводу высказали пользователи Сети. Они сложили в ряд названия и получили из букв два слова Sexy cars, что в переводе с английского означает "сексуальные машины".

Соцсети

Конечно, пользователи не утверждают, что это было главной задумкой Илона Маска, но изобретатель умеет удивлять, поэтому вполне возможно, что в будущем мир увидит продолжение этой фразы.