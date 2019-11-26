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Уралец по имени Пельмень взял новое имя 

Рамблер 2 часа назад
Когда-то его звали Роман Грошев, но ради 200 килограммов пельменей он взял новое имя и официально стал Пельменем Кондольским. Условия о запрете на дальнейшую смену имени и фамилии не было, и бывший Роман не замедлил воспользоваться такой возможностью с выгодой для себя.
Пельмень Кондольский канул в Лету, а на смену ему пришел Билет Марсельевич Призыва Нет. На своей странице в соцсети "Вконтакте" новоиспеченный Билет рассказал, что стал клиентом компании "ПризываНет.ру"
Как уточнил молодой человек, он опасался идти в армию под именем Пельмень, а теперь надеется, что ему бесплатно помогут избежать службы.
Ранее "Рамблер" писал, почему Солоницын поменял имя.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Безумный мир , Видео , Роман Грошев
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