Уралец по имени Пельмень взял новое имя

Когда-то его звали Роман Грошев , но ради 200 килограммов пельменей он взял новое имя и официально стал Пельменем Кондольским. Условия о запрете на дальнейшую смену имени и фамилии не было, и бывший Роман не замедлил воспользоваться такой возможностью с выгодой для себя.

Пельмень Кондольский канул в Лету, а на смену ему пришел Билет Марсельевич Призыва Нет. На своей странице в соцсети "Вконтакте" новоиспеченный Билет рассказал, что стал клиентом компании "ПризываНет.ру"

Как уточнил молодой человек, он опасался идти в армию под именем Пельмень, а теперь надеется, что ему бесплатно помогут избежать службы.