Отец влюбился в парня своей дочери и хочет детей

Отец-гей влюбился в парня своей дочери и хочет завести с ним детей

В наше время никого не удивишь однополыми браками, но необычный расклад в этой семье наделал много шума. Мы уже писали о дочке геев-миллионеров из Великобритании, которых впервые в истории этой страны официально признали родителями. Сейчас ситуация в их доме напоминает мелодраму с закрученным сюжетом: один из отцов влюбился в бывшего парня своей дочери и планирует завести с ним детей.

Узнайте, как развиваются отношения в ультрасовременной британской семье со свободными взглядами, из нашего материала.

Первый в Великобритании отец-гей недавно развелся со своим партнером, с которым прожил 32 года, и планирует завести детей с бывшим парнем дочери. 50-летний Барри Дрюитт-Барлоу (Barrie Drewitt-Barlow) «потерял голову» от 25-летнего Скотта Хатчинсона (Scott Hutchinson). Сейчас бывшие супруги-геи и новый возлюбленный живут вместе под одной крышей в роскошном особняке в США.

50-летний Барри и 55-летний Тони стали первой гомосексуальной парой Британии, которую официально зарегистрировали как родителей в 1999 году. История их любви была романтичной и долгой, но закончилась вскоре после того, как Барри втюрился в своего молодого помощника, который раньше встречался с его дочерью Саффрон.

Дрюитт-Барлоу — отец пятерых детей, но планирует еще расширить свое семейство. Он хочет завести с новым партнером девочек-близняшек. Геи планируют сделать это в ближайшие три недели с помощью суррогатного материнства. Пол будущих малышей можно будет определить благодаря экстракорпоральному оплодотворению.

Трое мужчин живут вместе в огромном особняке с 10 спальнями во Флориде. Невероятно, но бывший супруг и дочь дали свое благословение на новый союз. Тони даже согласился стать крестным отцом для будущих малышей Барри и Скотта.

Дррюит-Барлоу говорит, что хоть их семья и нестандартная, но в ней царит любовь и поддержка, а для детей это самое важное.

Барри и Скотт хранили свои отношения в тайне долгие 9 месяцев. Только недавно они объявили о своем романе и желании пожениться. 50-летний миллионер без ума от своего возлюбленного, который вдвое его моложе. Сейчас пара ощущает себя вполне комфортно, живя небольшой семейной общиной.

Барри и Тони стали родителями близняшек Саффрон и Эспен в 1999 году. Они стали первыми в Великобритании геями, которых официально внесли в свидетельство о рождении дочерей. У бывших супругов есть пятеро детей, зачатых с помощью искусственного оплодотворения и рожденных суррогатными матерями.

Через 20 лет новость об их разводе и необычном сожительстве потрясла мир.

Состояние экс-супругов оценивается в 40 миллионов фунтов (примерно 3,3 миллиарда рублей). Они владеют трансатлантическим бизнесом, связанным с суррогатным материнством, и международной компанией по медицинским исследованиям.

Геи обратились в суд для того, чтобы их признали родителями новорожденных дочерей 20 лет назад. В 2014 году пара обратилась к церквям с официальным заявлением, чтобы они разрешили гомосексуальные браки.

Люди в шоке от такого семейного расклада, но геев это не смущает. Мужчины говорят, что счастливы вместе и не обращают внимания на возмущение окружающих. Они уверены, что их будущие дети будут расти в любви и гармонии, несмотря на необычную обстановку.

Современные семьи не перестают удивлять хитроумными комбинациями. 61-летняя американка, согласилась стать суррогатной матерью и выносила под сердцем собственную внучку. Сделала она это для своего сына-гея и его бойфренда. Этот случай шокировал общественность, и обсуждения скандальной истории не прекращаются до сих пор.

А как вы относитесь к гомосексуальным парам, воспитывающим детей?