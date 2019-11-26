Енот сбежал от хозяина и покорил жителей целого дома

В вентиляции жилого дома в Воркуте поселился енот. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Жильцы обнаружили его, когда он вылез к ним за едой.

Оказалось, что животное сбежало от своего хозяина и решило поселиться в вентиляции. Жители подкармливают его, когда видят, как он высовывается из отверстий в квартирах.

Судя по всему, такой образ жизни очень нравится еноту, но за несколько недель он уже успел потолстеть, поэтому не может до конца вылезти из вентиляционной шахты.

Жильцы все еще думают, как помочь зверьку, но пока что только откармливают его. Спасателей вызывать они не хотят, так как бояться, что животное испугается большого количества людей, спрячется и заблудится в вентиляции.