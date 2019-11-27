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Истории

Вещий сон помог мужчине выиграть состояние 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Вещий сон помог мужчине выиграть состояние
Фото: Depositphotos
Сон про выигрыш в лотерею оказался вещим и принес американцу четверть миллиона долларов. Об этом сообщает портал United Press International.
Кевин Миллер (Kevin Miller), житель американского города Норт-Чарлстон, рассказал, что ему приснился сон, в котором он выигрывает в лотерею. Через несколько дней после этого мужчина решил купить билет.
«Я колебался, покупать ли лотерейный билет, потому что очень спешил, а парень, который стоял передо мной в очереди, медлил и не мог определиться»,
— рассказал Миллер.
Однако мужчина решил не уходить и подождать своей очереди. Вскоре он узнал, что купленный билет оказался выигрышным и принес ему 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Победитель рассказал, что планирует потратить деньги на покупку нового дома для себя и своей невесты.
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Теги:
Безумный мир , Другое , Кевин Миллер
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