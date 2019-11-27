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Истории

Свидетельница на свадьбе закидала гостей черепицей 

Lenta.ru 2 часа назад
Свидетельница на свадьбе закидала гостей черепицей
Фото: Novosti.rs
Свидетельница на сербской свадьбе залезла на крышу и начала кидать в гостей черепицу. Об этом сообщает сайт Alugy.
Празднование проходило во дворе частного дома. Под звуки труб главная подружка невесты залезла на крышу и начала ломать черепицу. Обломки кровли она бросала в толпу.
Гости поддержали ее. Они начали кидать в свидетельницу деньги в качестве награды за шоу. Это побудило женщину сделать еще большую дыру в крыше.
Ранее сообщалось, что житель английского города Лидс, графство Западный Йоркшир, заказал в онлайн-магазине Amazon книгу и нашел внутри заготовленную речь шафера на свадьбе. Речь начинается с шутки, обращенной к невесте: «Если кто-то из присутствующих в этот момент испытывает тревогу, тошноту и нервозность, а также пытается представить, что его ждет впереди, то это, вероятно, потому что ты вышла замуж за Тома Флетчера».
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Теги:
Безумный мир , Amazon
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