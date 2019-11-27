Свидетельница на свадьбе закидала гостей черепицей

Свидетельница на сербской свадьбе залезла на крышу и начала кидать в гостей черепицу. Об этом сообщает сайт Alugy.

Празднование проходило во дворе частного дома. Под звуки труб главная подружка невесты залезла на крышу и начала ломать черепицу. Обломки кровли она бросала в толпу.

Гости поддержали ее. Они начали кидать в свидетельницу деньги в качестве награды за шоу. Это побудило женщину сделать еще большую дыру в крыше.