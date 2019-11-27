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Огненный шар в небе над США озадачил жителей 

SM News 2 часа назад
Огненный шар в небе над США озадачил жителей
Фото: SM News
Недавно жители штата Орегон заметили в небе необычные явление, которое, несомненно, удивило и напугало многих.
Так, в округе Порк жители Соединённых Штатов могли наблюдать за странным явлением, напоминающим огненный шар.
Как и полагается, фотографии необъяснимого явления мгновенно облетели весь Интернет и стали поводом для обсуждения.
Одной из версий увиденного пользователи Сети посчитали возможное крушение пассажирского самолёта. Однако данная версия потеряла всякий смысли когда выяснилось, что в районе не было обнаружено ни одного обломка.
В результате возникших волнений среди общественности, полиция принялась исследовать все области, куда мог приземлиться неопознанный объект. Не обнаружив никаких следов, стражи правопорядка пришли к выводу, что огненный шар был метеором.
Местные жители, в свою очередь, не верят в подобную версию. «Я видел метеоры и раньше. Они ярко-белые и исчезают за пару секунд. А этот летел слишком долго», — рассказывают очевидцы. В результате ажиотажа вокруг случившегося пользователи выдвигают разные версии. Не обходится и без шуток. «Это супермен или новое изобретение Илона Маска», — подшучивают люди.
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Теги:
Безумный мир
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