Свидетельница на свадьбе закидала гостей черепицей 

В Сербии свидетельница во время бракосочетания забралась на крышу и начала кидать в гостей черепицу.
Празднование свадьбы во дворе частного дома было в самом разгаре, когда главная подружка невесты залезла на крышу и начала ломать кровлю, а затем бросать ее в гостей.
Однако гости не испугались, а наоборот стали поддерживать девушку, кидая в нее деньгами. Тогда свидетельница принялась еще усиленней крушить крышу.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых безумных традициях на русских свадьбах.