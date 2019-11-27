Свидетельница на свадьбе закидала гостей черепицей

В Сербии свидетельница во время бракосочетания забралась на крышу и начала кидать в гостей черепицу.

Празднование свадьбы во дворе частного дома было в самом разгаре, когда главная подружка невесты залезла на крышу и начала ломать кровлю, а затем бросать ее в гостей.

Однако гости не испугались, а наоборот стали поддерживать девушку, кидая в нее деньгами. Тогда свидетельница принялась еще усиленней крушить крышу.