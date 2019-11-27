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Свидетельница на свадьбе закидала гостей черепицей 

Рамблер 3 часа назад
Свидетельница на свадьбе закидала гостей черепицей
Фото: Кадр из видео
В Сербии свидетельница во время бракосочетания забралась на крышу и начала кидать в гостей черепицу.
Празднование свадьбы во дворе частного дома было в самом разгаре, когда главная подружка невесты залезла на крышу и начала ломать кровлю, а затем бросать ее в гостей.
Однако гости не испугались, а наоборот стали поддерживать девушку, кидая в нее деньгами. Тогда свидетельница принялась еще усиленней крушить крышу.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых безумных традициях на русских свадьбах.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
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