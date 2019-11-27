Хозяин побрил кота и прославился

Канадец Дон Сазерленд выложил в Сеть видео со своим котом по кличке Аслан и сделал его знаменитым. Популярность домашнему питомцу принес бритый хвост.

Сазерленд рассказал, что часть хвоста Аслану ампутировали, но перед операцией всю шерсть на хвосте пришлось выбрить. Видео с котом канадец опубликовал в Twitter.

Видео, где Аслан ходит по комнате, посмотрели почти 10 миллионов раз. Ролик показался пользователям забавным, многие комментаторы отметили, что их рассмешил вид кота.

Спустя некоторое время питомец, а точнее его хвост стал мемом. Часть тела Аслана представляли в образе обезьяны бонобо, мужского генеталия и устройства "Пломбус" из сериала "Рик и Морти". В интервью СМИ Сазерленд отметил, что не ожидал такого преображения кота. По словам канадца, он считал, что на хвосте Аслана останется лишь несколько швов.