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Истории

Хозяин побрил кота и прославился 

Рамблер 1 час назад
Канадец Дон Сазерленд выложил в Сеть видео со своим котом по кличке Аслан и сделал его знаменитым. Популярность домашнему питомцу принес бритый хвост.
Сазерленд рассказал, что часть хвоста Аслану ампутировали, но перед операцией всю шерсть на хвосте пришлось выбрить. Видео с котом канадец опубликовал в Twitter.
Видео, где Аслан ходит по комнате, посмотрели почти 10 миллионов раз. Ролик показался пользователям забавным, многие комментаторы отметили, что их рассмешил вид кота.
Спустя некоторое время питомец, а точнее его хвост стал мемом. Часть тела Аслана представляли в образе обезьяны бонобо, мужского генеталия и устройства "Пломбус" из сериала "Рик и Морти". В интервью СМИ Сазерленд отметил, что не ожидал такого преображения кота. По словам канадца, он считал, что на хвосте Аслана останется лишь несколько швов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о коте с мультяшными глазами, который пленил Сеть.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Безумный мир , Видео
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