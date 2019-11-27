Туалеты на МКС вышли из строя 

На борту Международной космической станции вышли из строя все туалеты. В связи с непредвиденной ситуацией астронавтам пришлось пользоваться "памперсами".
Сообщается, что на МКС находилось два туалета российского производства. Один из них в американском модуле Tranquility, другой в российском "Звезда".
Позднее поступила информация о том, что туалеты удалось починить.
В данный момент на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал про астронавта, который промочил ноги в открытом космосе.