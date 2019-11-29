В Сети запустили новый челлендж со стулом

Блогеры в Сети запустили новый челлендж со стулом. В нем можно ощутить настоящие различия между мужчинами и женщинами. Считается, что сильный пол лучше справляется с физическими нагрузками и поднятием тяжестей, но теперь доказано, что это не так.

Челлендж заключается в том, чтобы человек встал в трех футах (около одного метра) от стены, нагнулся вперед и попытался поднять стул. Судя по многочисленным вирусным видео, у девушек это получается лучше, чем у мужчин. Когда они пытаются поднять стул, то теряют равновесие и просто падают.

Для участия в челлендж со стулом:

1. Встаньте около стены.

2. Отойдите на три шага назад.

3. Наклонитесь на 90 градусов и упритесь головой в стену.

4. Притяните стул к груди и попытайтесь его поднять, не отрывая голову от стены.

5. Пытайтесь вставать дальше с прямой спиной.

У ученых уже есть несколько теорий относительно того, почему у мужчин не получается поднять простой стул. В одной из них они обвинили во всем центр тяжести. Дело в том, что у мужчин и женщин он в разных местах. У сильного пола центр тяжести расположен в районе груди, а у девушек — в пояснице. Таким образом, во время челленджа у одних центр тяжести находится над стулом, а у других — под.

Однако есть и другая теория, которая утверждает, что такое происходит из-за размера ноги. У мужчин ноги больше, чем у женщин. Поэтому, когда они отходят от стены, они сильнее наклоняются и уже потом не могут удержаться на месте. У женщин угол наклона больше, поэтому они могут опереться на ноги.