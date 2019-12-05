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Безумный мир

Мальчик по имени Король Лев появился в Подмосковье 

News.ru + ещё 7 3 часа назад
Мальчик по имени Король Лев появился в Подмосковье
Фото: News.ru
Семья Король из подмосковного Наро-Фоминска назвала новорожденного сына Львом. Имя придумал отец ребёнка Дмитрий, который является поклонником мультфильма «Король Лев».
Супруга Дмитрия рассказала телеканалу «360», что на выбор имени также повлияла дружба отца в армии с сослуживцем Львом. Подмосковный Король Лев родился 14 ноября в перинатальном центре Наро-Фоминска, его вес при рождении составил 5,175 кг.
Министр образования Московской области Ольга Забралова, комментируя выбор имени для новорожденного Короля, отметила, что родители региона часто нестандартно называют своих детей. В частности, чиновница упомянула о родившихся в 2019 году в области Николь, Луне, Марселе и Добромире.
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Теги:
Безумный мир , Другое , Ольга Забралова
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