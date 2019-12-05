Мальчик по имени Король Лев появился в Подмосковье

Семья Король из подмосковного Наро-Фоминска назвала новорожденного сына Львом. Имя придумал отец ребёнка Дмитрий, который является поклонником мультфильма «Король Лев».

Супруга Дмитрия рассказала телеканалу «360», что на выбор имени также повлияла дружба отца в армии с сослуживцем Львом. Подмосковный Король Лев родился 14 ноября в перинатальном центре Наро-Фоминска, его вес при рождении составил 5,175 кг.