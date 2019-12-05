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Безумный мир

Деятельная обезьяна принялась стирать одежду в зоопарке 

Рамблер 32 минуты назад
Обезьяна, обитающая в зоопарке Чунцина в Китае, принялась стирать одежду. Это занятие ей полюбилось после того, как она подсмотрела за работниками, занимавшимися стиркой.
Специально этому занятию животное никто не обучал. Но за процессом обезьяна наблюдала с огромным интересом. Поэтому работники зоопарка решили посмотреть, что будет если вручить зверю одежду, щетку и мыло. Она тут же с удовольствием взялась повторять действия, которые наблюдала раньше.
Любопытно, что за процессом "стирки" наблюдала и соседка пристрастившейся к этому процессу обезьяны. Не исключено, что в скором времени прачек в зоопарке Китая станет еще больше.
Ранее "Рамблер" писал, как пони занял пассажирское кресло в салоне самолета.
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Безумный мир , Видео
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