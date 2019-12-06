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Жизнь на полюсе уменьшает человеческий мозг 

Вести.Ru + ещё 9 3 часа назад
Жизнь на полюсе уменьшает человеческий мозг
Фото: Вести.Ru
Мозг человека уменьшается при длительном пребывании на полюсе. Такое открытие совершили немецкие учёные. Они сделали МРТ восьми испытуемым до экспедиции в Антарктиду и сразу после её окончания.
Все эти люди провели возле Южного полюса 14 месяцев, отмечает телеканал "Россия 24". За это время объём одной из частей мозга — гиппокампа — заметно снизился у всех полярников. Также во время экспедиции они сдавали разнообразные тесты, и выяснилось, что их внимание упало, а способности к ориентации в пространстве ухудшились.
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