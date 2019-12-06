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Истории

Голая студентка снялась на лошади ради безопасности наездников 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Голая студентка снялась на лошади ради безопасности
Фото: depositphotos.com
Жительница английского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, прокатилась на лошади, надев лишь сапоги и шлем, чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил