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Голая студентка снялась на лошади ради безопасности наездников
Lenta.ru
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ещё 2
3 часа назад
Фото:
depositphotos.com
Комментарии
Жительница английского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, прокатилась на лошади, надев лишь сапоги и шлем, чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил