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Аномалии Солнечной системы, которые нельзя объяснить 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте об аномалиях Солнечной системы, которые не могут объяснить астрономы. Благодаря телескопу «Кеплер» учёные узнали, что Солнечная система — настоящий уникум среди подобных систем, построенных совсем иначе. Так, почти всегда орбиты планет эллиптические, а не круговые, а планеты-гиганты оказываются очень близкими к звёздам, тогда как в Солнечной системе они удалены от Солнца. Что ещё необычного в нашей системе, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как жирафы помогают космонавтам летать в космос. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Безумный мир , Видео
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