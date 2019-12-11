Аномалии Солнечной системы, которые нельзя объяснить

Смотрите видео и узнайте об аномалиях Солнечной системы, которые не могут объяснить астрономы. Благодаря телескопу «Кеплер» учёные узнали, что Солнечная система — настоящий уникум среди подобных систем, построенных совсем иначе. Так, почти всегда орбиты планет эллиптические, а не круговые, а планеты-гиганты оказываются очень близкими к звёздам, тогда как в Солнечной системе они удалены от Солнца. Что ещё необычного в нашей системе, рассказывает ролик.