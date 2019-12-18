Мужчина завел 100 «жен» и разбогател

Деньги, конечно, не могут купить семью, любовь или дружбу. Тем не менее, они могут купить внешний вид этих вещей. Исии Юити из Японии пришла идея — создать отношения по найму, то есть люди могут нанимать актеров, играть роль мужа, жены, родителя или друга.

Юити сам лично вошел в положение "реального перевоплощения «и теперь имеет более 100 жен и много детей, некоторые из которых уверены, что он их настоящий отец.

Мы находим эти необычные отношения очень интригующими и не можем дождаться, чтобы рассказать о них.

Как все начиналось

Япония известна как страна с очень сильными традициями, которые передаются из поколения в поколение. Но что делать, если нет родителей, чтобы прийти на свадьбу или семья живет слишком далеко и не может поддержать девочку в день окончания школы? Что делать, если отец ребенка сделал выбор не быть частью его жизни, но женщина хочет, чтобы ребенок имел обоих родителей на его школьном концерте?

Зачем это было нужно людям

Исии Юити видел, что в его стране тысячи людей были затронуты тем, что не могли реализовать себя и превзойти чьи-то ожидания, и он подумал:" Если нет возможности иметь семью для особого дня, можно просто… взять ее напрокат. " Для многих людей эта идея стала жизнеспособным решением.

Начало долгого путешествия

Все началось с друга Юити.

"Я играл отца для 12-летнего ребенка, который рос с матерью-одиночкой. Над девочкой издевались, потому что у нее не было отца. Так, мать девочки взяла меня напрокат. С тех пор я действовал как отец девочки. Я единственный настоящий отец, которого она знает» — объяснил друг. «Если клиент никогда не раскроет правду, я должен буду продолжать эту роль до бесконечности. Если дочь выйдет замуж, я должен буду выступить в роли отца на этой свадьбе, а потом мне придется стать дедушкой.»

Больше 100 жен

Это может звучать фальшиво, но если иллюзия наличия отца остановила издевательства и помогла этой маленькой девочке вырасти уверенной молодой леди, это, вероятно, стоило того. Давайте не будем судить.

“Я всегда спрашиваю каждого клиента: "Готовы ли вы выдержать эту ложь?’" Это самая серьезная проблема нашей компании" — объяснил Юити. С тех пор он сам лично много раз играл роли кого-то мужа или отца. Он даже не может вспомнить число свадеб. Парень предполагает, что у него может быть более 100 «жен.»

Ложь или правильное решение? Вот в чем вопрос…

Клиенты просят сыграть совершенно разные роли. Иногда Исии Юити просят сопровождать женщину на различные мероприятия в качестве ее мужа. Каждый клиент имеет специфические запросы и ожидания. Юити должен быть добрым, заботливым, предприимчивым или застенчивым, в зависимости от того, что его просят. Он даже несколько раз играл роль жениха для женщин, которые находились под слишком большим давлением со стороны своих семей.

100 жен и другое…

Член семьи — это не единственное предложение в бизнесе. «Я не смогла найти подругу, которая могла бы произнести речь в день моей свадьбы. Я была очень застенчива как и многие мои друзья, и когда я попросила мою настоящую подругу выступить с речью, она отказала, сказав, что ей неловко выступать публично. Исии Юити был очень добр и вежлив и произнес речь как настоящий друг", — написал один из его клиентов.

Вы также можете организовать утренние звонки. „Я потерял отца и мать, когда был маленьким, и мои родители никогда не будили меня, поэтому мне нравится слышать: "Доброе утро, вставай!"— объяснил один клиент. Это звучит так просто, но для кого-то это действительно очень важно.

Если вам просто нужно общение, Исии Юити и его агентство также могут помочь вам в этом.

Один клиент написал: "Я был занят в последнее время и не мог проводить много времени с моими друзьями. Каждый день скучал, потому что нет общения. Я хочу загрузить фотографии на моем Facebook или блоге, которые дадут мне лайки. "

Если это то, что нужно людям, оно того стоит.

Мы все такие разные — у каждого из нас есть правила, убеждения и ожидания. Люди, которые вовлечены в эту историю, сделали свои собственные, которые довольно отличаются от традиционных стандартов. Но если это сделало их счастливыми, может быть, мы должны просто радоваться за них.

А вы как думаете? Как бы вы себя чувствовали, если бы однажды узнали, что человек, которого вы знали всю свою жизнь, на самом деле был актером?