Смешные животные, которых застали с поличным 

Смотрите видео и узнайте о животных, которые провинились, но не хотят признавать это. Владельцы домашних животных знают, что даже самый законопослушный питомец хоть раз, но нарушает порядок. Одни любимцы тут же раскаиваются в сделанном и пытаются заигрывать с хозяевами, вымаливая прощение, а вот другие категорически отказываются признавать себя виновными. На кадры попали собаки и кошки, которые устроили хозяевам проверку на прочность.