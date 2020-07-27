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Смешные животные, которых застали с поличным 

Елена Красовская 58 минут назад
Смотрите видео и узнайте о животных, которые провинились, но не хотят признавать это. Владельцы домашних животных знают, что даже самый законопослушный питомец хоть раз, но нарушает порядок. Одни любимцы тут же раскаиваются в сделанном и пытаются заигрывать с хозяевами, вымаливая прощение, а вот другие категорически отказываются признавать себя виновными. На кадры попали собаки и кошки, которые устроили хозяевам проверку на прочность.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как голая женщина выступила против изоляции.
Безумный мир , Видео
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