COVID-19: полиция покарает женщин за секс на стороне

Несмотря на то, что в Австрии с 1 мая приостановлен на две недели режим жесткой самоизоляции, «люди все равно должны продолжать приспосабливаться к массовым ограничениям в своей жизни», заявил австрийский министр здравоохранения Руди Аншобер (Зеленая Партия), который ввел запрет на публичные поцелуи. За это буду нещадно штрафовать полицейские, требующие соблюдать дистанцию не менее полутора метра друг от друга.

В интервью изданию Ö3 Аншобер сказал:

«Поцелуи между любовниками, которые не живут вместе в одном помещении, также является нарушением закона».

Значит, под штрафы попадет и секс между людьми, которые познакомились во время самоизоляции и пробуют себя, как новую пару, пишет UnserTirol24, портал о новостях из Южного Тироля, Северного Тироля, Восточного Тироля, Австрии и всего мира.

Публика отреагировала на это заявление гневными комментариями.

«Правительство обяжет установить в спальне, в ванной и даже на кухне видеонаблюдение, и будет наблюдать за совукоплением. Если сексом занимаются муж и жена — ordnung, если нет, то Руди Аншобер лично выпишет штраф. Хорошо, что не обязали только мессианскую позу», — иронизирует Braun.

«Кто это будет контролировать? Шариат? Полиция? Они хотят скопировать ИГИЛ*?», — злится PUSCHTRA.

«Еще удивляются, когда говорят, что синоним слова «политик» — «идиот». Как минимум, на 80%», — не скрывает ярости JAN_BADER.

Между тем, Руди Аншобер исходил из медицинской практики: определение круга зараженных с целью локализации очагов приводило к любопытным выводам. Многие люди, заболевшие ковидом, ранее не были знакомы, но после поиска контактов в Сети встречались исключительно для любовных утех.

«Ищу полового партнера на время карантина, так как очень скучно», такие объявления на сайтах знакомств стали достаточно привычными, причем девушки и женщины чаще выступали в качества инициативной стороны. В «призывах к сексу» обычно указывался район, чтобы интернет-любовники могли без проблем с полицией попасть друг другу. «Приду с собачкой», — такое дополнение тоже являлось не редкостью. Свидания, видимо, маскировались под прогулки с животными.

Психологи констатируют: «Длительное бездельничество дома у некоторых людей пробуждает сильные сексуальные фантазии и плохо влияет на самоконтроль». В том, что гиперактивные дамы сами напрашивались на связь, нет ничего удивительного, поскольку сильный пол с удовольствием играет в видеоигры, поднимая концентрацию эндорфина (гормона радости) в организме пивом или напитками покрепче.

Выход же из режима самоизоляции усугубит эту проблему, уверен Аншобер:

«С 15 мая австрийцам вновь будет разрешено посещать открытые бары и рестораны, а с 1 мая им уже разрешено посещать друзей, — рассуждает он. — Это будет стимулировать бум знакомств, который в свою очередь приведет к тому, что пары будут очень физически ласковыми. Я опасаюсь этого».

Можно как угодно относиться к запретам Аншобера, ясно одно: после нынешней волны коронавирусной пандемии посткризисное восстановление может оказаться слабым из-за второй, а потом третьей волны, а затем и четвертой. Надежды на вакцину и «стадный иммунитет» — призрачны, поскольку ковид постоянно мутирует. Им болеют уже молодые и болеют дольше.

Люди это понимают, поэтому будут пользоваться моментом, в том числе и «на личном фронте», несмотря на справедливые опасения властей.

«Пандемия поднимает много вопросов вокруг безопасного интимного контакта и того, как это может выглядеть в будущем», пишет на страницах The New York Times гинеколог Джен Гюнтер. По ее словам, сейчас не самые сексуальные времена.

Так, департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка опубликовал специальные рекомендации, в которых сказано:

«Если вы занимаетесь сексом с кем-то, кто заражен новым коронавирусом, мы ничего не можем посоветовать, будь то душ с мылом до и сразу после секса или использование презервативов, чтобы уменьшить риск». То есть, заражение, COVID-19, скорей всего, обеспечено.

Джен Гюнтер, комментируя рекомендации медицинских чиновников Нью-Йорка, особо отметила, что «лучше всего ограничить секс вашим домашним сексуальным партнером, который также должен следовать рекомендациям по гигиене рук, ношению маски и социальному дистанцированию».

Кстати, в России социальное дистанцирование рассматривается как минимальное расстояние между людьми на уровне 1,5 метра, а в США еще означает и ограничение контактов с людьми за пределами вашего домашнего хозяйства. Таким образом, любой гость — это нарушение закона ЧС.

Новый сексуальный партнер плох еще и тем, что в условиях пандемии медицинские лаборатории перегружены тестами на коронавирус. Как итог, в США сегодня крайне проблематично сделать анализ на такие инфекции как гонорея, хламидиоз и герпес, во всяком случае так же быстро, как раньше. Но чем позже их начнешь лечить, тем тяжелее осложнения.

«Учитывая нехватку тест-наборов для COVID-19, многие медицинские центры и лаборатории для тестирования на новый коронавирус берут мазки и жидкость с помощью других тест-наборов, поэтому наборы для отбора проб для генитальных инфекций в дефиците», констатирует Джен Гюнтер.

Что касается «новой любви» после отмены самоизоляции, то американские медики опасаются самой настоящей сексуальной революции. Опыт катастроф, например, землетрясений, показывает, что во время общего стресса интимная активность значительно снижается. Если для 67% молодых замужних женщин нормой является занятие любовью два или более раз в неделю, то после удара стихии только 4% пар продолжают физическую близость. Остальные пребывают в шоке.

На самом же деле наблюдается эффект сжатой пружины, которая обязательно разожмется, что всегда заканчивается эпидемией уже венерических заболеваний и агрессивного поведения, включая даже политиков, которые свою злость могут направить в опасное русло, например, на новые войны.

«Несмотря на все наше высокомерное отношение к природному миру как к фактору вклада в рыночную экономику, мы были унижены этой пандемией, — пишет Фило Альто, основатель и генеральный директор компании Asia Value Advisors. — И в эти беспрецедентные времена глобальный кризис здравоохранения напомнил нам о месте человечества в естественном мире. Мы — не всемогущий вид живого мира».

Моралиста Аншобера, гинеколога Джен Гюнтер и бизнесмена Фило Альто, как и большинство других людей, объединяет мысль, что прежнего мироустройства, который был до коронавирусного кризиса, уже не будет. Страны и правительства должны исходит из новой реальности. COVID-19 показал, что зараза, появившаяся в какой-то богом забытой азиатской или африканской деревне, или хуже того — вырвавшаяся из огромного числа биологических лабораторий, в силу глобализма быстро распространится по планете.

Пандемии, экономические кризисы и новые правила жизни, похоже, станут нормой, пусть и неприятной, для значительной части населения планеты.

* «Исламское государство» ( ИГИЛ ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

Новости медицины: СМИ: США занимаются разработкой 14 видов вакцин от коронавируса

Коронавирус: Между Первомаем и Днем России страну ждут страшные 6 недель